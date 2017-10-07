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خلال أكتوبر.. قطع الكهرباء عن "أبوصير" ببني سويف 15 ساعة أسبوعيًا

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مصراوي Masrawy

خلال أكتوبر.. قطع الكهرباء عن "أبوصير" ببني سويف 15 ساعة أسبوعيًا

08:27 م السبت 07 أكتوبر 2017

أرشيفية

بني سويف ـ أحمد كامل:

أعلن قطاع كهرباء بني سويف قطع التيار عن مغذي قرية أبو صير الملق بمركز الواسطى، وذلك لمدة 5 ساعات، بداية من الساعة 5 صباحًا وإلى العاشرة صباحًا، أيام السبت والأحد والإثنين من كل أسبوع خلال شهر أكتوبر الجاري، لإجراء أعمال صيانة دورية بمحطة محولات كهرباء قشيشة.

كما أعلن قطاع الكهرباء، في بيان صحفي اليوم السبت، أن المناطق المتأثرة من قطع التيار هي قرية أبو صير الملق، ومعصرة أبو صير، ومناشي أبوصير.

وتقدم قطاع الكهرباء باعتذار للمواطنين عن هذا القطع لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة في هذا المرفق الحيوي، وأهابت بالمواطنين والمصالح الحكومية المختلفة في المناطق المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع.

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