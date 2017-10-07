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تأجيل محاكمة ١١ إخوانيًا خربوا منشآت عامة وحرضوا على العنف بالمنيا

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة ١١ إخوانيًا خربوا منشآت عامة وحرضوا على العنف بالمنيا

08:21 م السبت 07 أكتوبر 2017

تأجيل محاكمة ١١ إخوانيًا خربوا منشآت عامة وحرضوا على العنف بالمنيا

ارشيفية

المنيا - ريمون الراوي:
قررت المحكمة العسكرية المنعقدة في محافظة أسيوط، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة 11 متهمًا من الإخوان، متورطين في أحداث حرق محكمة مركز بني مزار في المنيا، إلى جلسة 14 أكتوبر الجاري.

وكانت المحكمة استمعت اليوم إلى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين الذين تعاد إجراءات محاكمتهم، وكان محكومًا عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا في مايو الماضي.

وأسندت النيابة العامة لهم تهم تخريب منشآت عامة، والتحريض على العنف، وإثارة الشعب والتظاهر، والانتماء إلى جماعة محظورة تأسست على خلاف أحكام القانون.​

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