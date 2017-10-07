وزير الرياضة للاعبي المنتخب: حلم كأس العالم بين أيديكم (صور)

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حث الدكتور خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، لاعبى المنتخب الوطني لكرة القدم على تحقيق الفوز على منتخب الكونغو فى اللقاء الذى سيجمع المنتخبين باستاد برج العرب غدا الأحد.

وزار عبدالعزيز معسكر المنتخب باستاد برج العرب، وقال للاعبي الفريق إن الكرة بين أيديكم وعليكم إسعاد المصريين بالفوز وتحقيق حلم الصعود للمرة الثالثة فى تاريخ مصر، مضيفا أن ملايين المصريين يقفون خلف المنتخب.

وأكد وزير الشباب أن لاعبى الجيل الحالى قادرون على التعبير عن أنفسهم وإثبات الجدارة الأفريقية، مطالبًا إياهم بالهدوء والتركيز وعدم التسرع أو التعصب والاحتكاكات مع لاعبى الكونغو.

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ورافق الوزير خلال زيارته الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، الذي أكد حرصه على تحفيز اللاعبين والاطمئنان على وضع الملعب، والتجهيزات النهائية للمباراة، متمنيًا للفريق التوفيق والفوز والتأهل للمونديال ورفع اسم مصر عاليًا.

ويأتي اللقاء المرتقب للفراعنة والكونغو ضمن مبارايات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018، خاصة بعد الهدية التى قدمها لاعبو منتخب غانا بالتعادل السلبي مع مضيفه منتخب أوغندا ليكفى الفراعنة الفوز للتأهل رسميا دون الانتظار لنتائج الجولة الأخيرة.