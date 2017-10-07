أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

وزير الرياضة للاعبي المنتخب: حلم كأس العالم بين أيديكم (صور)

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حث الدكتور خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، لاعبى الوطني لكرة القدم على تحقيق الفوز على منتخب الكونغو فى اللقاء الذى سيجمع المنتخبين باستاد برج العرب غدا الأحد.

وزار عبدالعزيز معسكر المنتخب باستاد برج العرب، وقال للاعبي الفريق إن الكرة بين أيديكم وعليكم إسعاد المصريين بالفوز وتحقيق حلم الصعود للمرة الثالثة فى تاريخ ، مضيفا أن ملايين المصريين يقفون خلف المنتخب.

129d991969.jpg

وأكد وزير الشباب أن لاعبى الجيل الحالى قادرون على التعبير عن أنفسهم وإثبات الجدارة الأفريقية، مطالبًا إياهم بالهدوء والتركيز وعدم التسرع أو التعصب والاحتكاكات مع لاعبى الكونغو.

شاهد أيضا

ورافق الوزير خلال زيارته الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، الذي أكد حرصه على تحفيز اللاعبين والاطمئنان على وضع الملعب، والتجهيزات النهائية للمباراة، متمنيًا للفريق التوفيق والفوز والتأهل للمونديال ورفع اسم مصر عاليًا.

24003a3904.jpg

ويأتي اللقاء المرتقب للفراعنة والكونغو ضمن مبارايات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى 2018، خاصة بعد الهدية التى قدمها لاعبو منتخب غانا بالتعادل السلبي مع مضيفه منتخب أوغندا ليكفى الفراعنة الفوز للتأهل رسميا دون الانتظار لنتائج الجولة الأخيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة