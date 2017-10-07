طارق يحيى يكشف مكاسب الزمالك من ودية حطين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد طارق يحيي المدرب العام لقريق الزمالك أن لقاء اليوم أمام حطين والذي أنتهي بالفوز بثلاثية نظيفة له مكاسب عديدة ومفيدة للفريق قبل خوض مباراة طنطا بالدوري العام الجمعة المقبل.

أشار المدرب العام للزمالك أن فريق حطين السعودي منظم وجيد رغم أنه يلعب بدوري الدرجة الثانية السعودي وكانت التجربة أمامه اليوم مفيدة للغاية.

شاهد أيضا

وعن مكاسب اليوم شدد يحيى على أن عودة أيمن حفني للمشاركة هي أهم مكاسب الفريق بلقاء اليوم مضيفا أن اللاغب شارك في الربع ساعه الأخيرة من اللقاء وظهر بشكل جيد.

وأختتم يحيى تصريحاته بالتأكيد أن لقاء اليوم شهد إجادة العديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاءات السابقة، كما كشف اللقاء عن حاجة بعض اللاعبين لمزيد من التدريبات البدنية حتى يستعيدوا لياقتهم مرة أخرى.