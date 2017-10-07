الزمالك يفوز على حطين السعودي وديًا

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فريق حطين السعودي، بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة طنطا في الدوري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

سجل أهداف الفريق، خالد قمر وصلاح عاشور هدفين، وجاء أهداف الفريق في الشوط الثاني للمباراة، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وشارك أيمن حفني لاعب وسط الزمالك، لأول مرة بعد غياب عدة أشهر نظرا للإصابة التي كان يعاني منها حيث تم الدفع به في لقاء اليوم بديلًا لخالد قمر في الدقيقة 32 من زمن الشوط الثاني.