ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا مع اقتراب إعصار "نيت"

واشنطن - أ ش أ:

وافق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على إعلان حالة الطوارئ فى جزء كبير من ولاية (لويزيانا)، وأمر بتأمين مساعدات فيدرالية للولاية فى ظل اقتراب إعصار (نيت).

وذكر بيان صادر عن البيت الابيض - نقلته شبكة (أيه بى سى) الأمريكية، اليوم السبت، أن ترامب أمر وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية ووزارة الامن الداخلى بتنسيق كافة جهود الإغاثة الفيدرالية فى حالات الكوارث.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع المساعدات وإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والسلامة العامة فى المنطقة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه مركز مراقبة الأعاصير الأمريكى أن العاصفة (نيت) تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى ويتجه الآن إلى سواحل الولايات المتحدة.

وكانت بلدية مدينة نيو أورليانز الأمريكية قد أصدرت أمرا بإخلاء بعض المناطق وفرض حظر تجول قبل وصول العاصفة، ابتداء من مساء السبت وحتى صباح الأحد.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد تعرضت خلال الشهر الماضى إلى إعصار "إرما" الذى تسبب بأكبر عملية إخلاء فى ولاية فلوريدا، وسبق ذلك الإعصار "هارفى" الذى ضرب ولاية تكساس.​