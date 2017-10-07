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رسميًا.. نيجيريا تتأهل لمونديال روسيا 2018

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رسميًا.. نيجيريا تتأهل لمونديال روسيا 2018 رسميًا.. نيجيريا تتأهل لمونديال روسيا 2018

التحرير

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تأهل منتخب نيجيريا لنهائيات المقرر إقامته بروسيا العام القادم، بعدما تغلب على نظيره الزامبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب أكوا إييوم بنيجيريا.

وأحرز أليكس إيوبي الهدف الوحيد لمنتخب النسور في الدقيقة 74 ليتأهل رسميًا بالمنتخب النيجيري لمونديال 2018.

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وبفوز النيجيري أصبح رصيدع من النقاط 13 نقطة في المركز الأول من المجموعة الثانية والتي تضم الكاميرون والجزائر وزامبيا.

وفي اطار منافسات الموجموعة ذاتها حقق المنتخب الكاميروني فوزًا معنويًا على نظيره الجزائري بهدفين دون رد ليرتفع رصيد الكاميرون إلى 6 نقاط في المركز الثالث خلف زامبيا الثاني برصيد 7 نقاط بينما تجمد رصيد الجزائر عند نقطة واحدة يتذيل بها جدول الترتيب.

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التحرير

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