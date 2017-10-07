رسميًا.. نيجيريا تتأهل لمونديال روسيا 2018

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تأهل منتخب نيجيريا لنهائيات كأس العالم المقرر إقامته بروسيا العام القادم، بعدما تغلب على نظيره الزامبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب أكوا إييوم بنيجيريا.

وأحرز أليكس إيوبي الهدف الوحيد لمنتخب النسور في الدقيقة 74 ليتأهل رسميًا بالمنتخب النيجيري لمونديال روسيا 2018.

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وبفوز المنتخب النيجيري أصبح رصيدع من النقاط 13 نقطة في المركز الأول من المجموعة الثانية والتي تضم الكاميرون والجزائر وزامبيا.

وفي اطار منافسات الموجموعة ذاتها حقق المنتخب الكاميروني فوزًا معنويًا على نظيره الجزائري بهدفين دون رد ليرتفع رصيد الكاميرون إلى 6 نقاط في المركز الثالث خلف زامبيا الثاني برصيد 7 نقاط بينما تجمد رصيد الجزائر عند نقطة واحدة يتذيل بها جدول الترتيب.