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أمن الجيزة يبدأ التشغيل التجريبي للكاميرات المُعلقة على أكتاف الضباط(صور)

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مصراوي Masrawy

أمن الجيزة يبدأ التشغيل التجريبي للكاميرات المُعلقة على أكتاف الضباط(صور)

07:55 م السبت 07 أكتوبر 2017

أمن الجيزة يبدأ التشغيل التجريبي للكاميرات المُعلقة على أكتاف الضباط(صور)

التشغيل التجريبي للكاميرات المُعلقة على أكتاف الضب

كتب - محمد شعبان:

قامت مديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام العراقي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتفعيل أنظمة الكاميرات المعلقة على أكتاف الضباط من صباح اليوم السبت، في إطار تشغيل تجريبي داخل الأقوال الأمنية ومع الخدمات المكلفة بتأمين الطرق.

وأكد مصدر أمني، أنه تم تزويد الضباط بـ 100 جهاز، لتجربتها من خلال رصد معاملات الضابط طول فترة تواجده في الخدمة الأمنية، من تصرفات قام بها أو افتعلها للبت في المشكلات المتعلقة بين رجل الشرطة والمواطن.

وأضاف المصدر، أن الجهاز الجديد يحتوي على جهاز تسجيل صغير يحوي ذاكرة متصلة بعدسة كاميرا "10 سم * 5 سم"؛ وهي واحدة من أحدث تكنولوجيا التصوير التي تعمل بتقنية الـ "HD"، وتتميز بسهولة الحمل على الكتف الأيسر للضابط كما أن الكاميرا تعمل لمدة 120 ساعة متواصلة أو متقطعة.

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