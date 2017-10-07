بدء موسم جني القطن في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

بدأت اليوم السبت في محافظة المنوفية أعمال جني القطن لتوريده إلى وزارة الزراعة.

وفي السياق، أشار وكيل وزارة الزراعة المهندس حمدي جامع إلى إنشاء ٥ مراكز تجميع قطن داخل مراكز المحافظة لاستقبال القطن من المزراعين، 3 منها بمركز قويسنا، ورابع بمركز تلا، وآخر بمدينة بركة السبع.

وأضاف أنه تمت زراعة ألفًا و٧٤٦ فدان قطن، وأن المساحة الأكبر توجد بمركز قويسنا، موضحًا أنه تم تسهيل كل الإجراءات لاستقبال القطن من المزراعين.​