​بروتوكول تعاون بين الجامعة الألمانية ومؤسسة السويدي لدعم 50 طالب متفوق

كتب- محمد قاسم:

وقعت الجامعة الألمانية بالقاهرة، بروتوكول تعاون مع مؤسسة السويدي لدعم 50 طالبا من أوائل الثانوية العامة بالمحافظات، حيث مثل الجامعة الألمانية فى توقيع البروتوكول، الذي تم على هامش حفل تخرج الجامعة لدفعة 2017، الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد منصور، في كلمته خلال توقيع الاتفاقية، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم شباب مصر، مشيرا إلى أن الاتفاقية تنص على دعم 50 طالبا من متفوقي المحافظات مناصفة مع الجامعة الألمانية، قائلا: "نتمنى توسع هذه المبادرات لتنمية مصر كلها وأهم شئ هي التنمية البشرية التى إن وجدت ستتسع الاستثمارات وهذا دور التعليم العالي الذي يرأسه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي".

وأضاف منصور: "نشكر السويدي على هذه المبادرة لأن المنح تتكلف ملايين الجنيهات وهي شاملة الدراسة 5 سنوات وكل الظروف المعيشية للطلاب، مؤكدا أن منح أوائل المحافظات هو البرنامج الرابع لمنح لأوائل المحافظات كل محافظة منحتين من الجامعة الألمانية بالقاهرة، وأن هذا البرنامج الجديد نطلق عليه برنامج السويدي الجامعة الألمانية لدعم شباب محافظات مصر".