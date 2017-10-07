أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​بروتوكول تعاون بين الجامعة الألمانية ومؤسسة السويدي لدعم 50 طالب متفوق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​بروتوكول تعاون بين الجامعة الألمانية ومؤسسة السويدي لدعم 50 طالب متفوق

08:08 م السبت 07 أكتوبر 2017

​بروتوكول تعاون بين الجامعة الألمانية ومؤسسة السويدي لدعم 50 طالب متفوق

مؤسسة السويدي

كتب- محمد قاسم:

وقعت الجامعة الألمانية بالقاهرة، بروتوكول تعاون مع مؤسسة السويدي لدعم 50 طالبا من أوائل الثانوية العامة بالمحافظات، حيث مثل الجامعة الألمانية فى توقيع البروتوكول، الذي تم على هامش حفل تخرج الجامعة لدفعة 2017، الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد منصور، في كلمته خلال توقيع الاتفاقية، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح لدعم شباب ، مشيرا إلى أن الاتفاقية تنص على دعم 50 طالبا من متفوقي المحافظات مناصفة مع الجامعة الألمانية، قائلا: "نتمنى توسع هذه المبادرات لتنمية مصر كلها وأهم شئ هي التنمية البشرية التى إن وجدت ستتسع الاستثمارات وهذا دور التعليم العالي الذي يرأسه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي".

وأضاف منصور: "نشكر السويدي على هذه المبادرة لأن المنح تتكلف ملايين الجنيهات وهي شاملة الدراسة 5 سنوات وكل الظروف المعيشية للطلاب، مؤكدا أن منح أوائل المحافظات هو البرنامج الرابع لمنح لأوائل المحافظات كل محافظة منحتين من الجامعة الألمانية بالقاهرة، وأن هذا البرنامج الجديد نطلق عليه برنامج السويدي الجامعة الألمانية لدعم شباب محافظات مصر".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ​ياسر حجازي رئيسًا للجامعة الألمانية في القاهرة

    أخبار

  • ​الجامعة الألمانية بالقاهرة تحتفل بمرور 15 عامًا على إنشائها

    أخبار

  • زيارة مفاجئة لوزير التعليم العالي لمعهد القاهرة للعلوم الإدارية

    أخبار

  • التعليم العالي: اختيار مكتب البراءات المصري للعمل كسلطة بحث دولي من

    أخبار

إعلان

431abc8dd1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة