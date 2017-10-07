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نقيب مهندسي مصر: قدمنا لـ "النواب" مشروع قانون لزيادة رسوم مواد البناء

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مصراوي Masrawy

نقيب مهندسي : قدمنا لـ "النواب" مشروع قانون لزيادة رسوم مواد البناء

07:38 م السبت 07 أكتوبر 2017

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الدقهلية - رامي القناوي:
كشف المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، أن النقابة العامة تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب بشأن تعديل قرار تحصيل الرسوم والدمغات على بعض مواد البناء، التي تمثل أحد مصادر دخل النقابة.

جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها "أكاديمية الدلتا للعلوم والتكنولوجيا" في مدينة طلخا، اليوم السبت، تحت رعاية الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا ورئيس الأكاديمية، في حضور الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور عادل شبل عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، والمهندس عادل الغزالي نقيب مهندسي الدقهلية، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأوضح النبراوي، خلال الندوة، أن مصادر دخل النقابة "ضعيفة للغاية"، وأن القانون الحالي حدد الرسوم على طن الإسمنت بـ 10 مليمات، و20 مليمًا على طن الحديد، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة يعمل حاليًا على زيادة معاشات المهندسين، ومشروع القانون إحدى وسائلها للسعي في هذا الأمر.

وقال النبراوي إن دور النقابة يتمثل في خدمة أعضائها، مؤكدًا أنها بيت للمهندس وجزء من تاريخ مصر باعتبارها نقابة عريقة تبنت أحداث وطنية عدة.

وتطرق نقيب المهندسين إلى أزمة حبس مهندسين على خلفية انقطاع التيار الكهربائي بمطار القاهرة، مؤكدًا أن النقابة لن تترك مهندسيها وأن التهم الموجهة إليهم لا تليق بأن تحيلهم إلى السجون.

وقال: "فى حال تورط المهندسين ستتم محاسبتهم تأديبيًا داخل النقابة ولكن علينا أن نقف إلى جانبهم من خلال لجنة الدفاع عن المهندسين والشؤون القانونية المكلفة من قبل النقابة".

وأكد نقيب مهندسي مصر أن النقابة تعرضت لمحنة طويلة منذ التسعينيات وإلى 2011، أعقبها انكسار لمدة عامين إلى آخر انتخابات نزيهة أجريت منذ عامين، وقال: "لقد عادت النقابة لفريق كامل يدافع عنها ويؤمن بدورها".​

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