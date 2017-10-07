ضبط شقيقين طعنا عاطلاً بسلاح أبيض في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تعدى شقيقان في أسوان بالطعن بسلاح أبيض على عاطل لمروره قبلهما بحماره.

وكان مدير أمن أسوان، اللواء فتح الله حسني، تلقى إخطارًا من العميد محمود عوض، مدير المباحث، عن "أحمد. ع. ا" 17 سنة - عاطل، وشقيقه "رفيع" 15 سنة، مقيمين بالأمبركاب دائرة قسم ثان أسوان، تعديا بالضرب بسلاح أبيض (مطواة) على "حسن محمد" 25 سنة - عاطل، مقيم بخور عواضه دائرة قسم ثان أسوان.

أسفر الحادث عن إصابة المجني عليه بجروح شبه نافذة في البطن والظهر، وذلك بسبب مروره قبلهما بحماره في منطقة خور عواضه بمدينة أسوان.

نُقل المصاب إلى مستشفى أسوان الجامعي، وضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة. ​