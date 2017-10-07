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​التعليم توقع بروتوكول تعاون لنشر القيم الابجابية بين نصف مليون طالب

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مصراوي Masrawy

​التعليم توقع بروتوكول تعاون لنشر القيم الابجابية بين نصف مليون طالب

07:53 م السبت 07 أكتوبر 2017

​التعليم توقع بروتوكول تعاون لنشر القيم الابجابية بين نصف مليون طالب

القاهرة- أ ش أ:

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مساء اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع مؤسسة فودافون وشركة ويل سبونج بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك لتنفيذ برنامج غرس القيم الإيجابية من خلال الأيام الرياضية وممارسه الانشطه لطلاب المدارس الحكومية.

وقال الدكتور طارق شوقي إنه يستفيد من البروتوكول 500 ألف طالب يشاركون في مبادرات التربية الأخلاقية وغرس القيم، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الوزارة ببناء شخصية متميزة للطالب المصري ، لذا تعمل على قدم وساق لبدء الدراسة في المدارس المصرية اليابانية والتي هي معنية بالاساس ببناء الشخصية.

وأضاف أن توقيع البروتوكول مثال جيد لتعاون والقطاع الخاص لخدمة المواطنين.

وأشار إلى انتهاء الوزارة من خطوات تدريب 500 ألف معلم بشكل علمي ومنظم، وتعمل جاهدة على تطوير كافة عناصر العملية التعليمية، معربًا عن أمله في أن يحقق البرنامج هدفه في غرس القيم الايجاببة لدى الطلاب.

ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للخدمات والأنشطة، إن البرتوكول يستهدف تدريب 500 ألف طالب في المدارس الحكومية لبناء الشخصية من خلال دمج الرياضة وغرس القيم لدى الطلاب.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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