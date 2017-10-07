بدء اختبارات القبول بأول كلية تربية رياضية للبنات في تاريخ الأزهر.. غدًا

كتب ــ محمود مصطفى:

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تبدأ جامعة الأزهر، غدًا الأحد، اختبارات القبول بأول كلية تربية للبنات بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

ومن المقرر، أن يشهد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، غدا الأحد، اختبارات كلية التربية الرياضية بالخانكة، بصحبة الدكتور محمد ابوهاشم نائب رئيس الجامعة للوجه البحري.

كان مصراوي، قد انفرد في الأول من مايو الماضي، بموافقة جامعة الأزهر على إنشاء أول كلية تربية رياضية للبنات بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

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