وزارة الدفاع الألمانية تدرس زيادة عدد قواتها في أفغانستان

برلين - أ ش أ:

ذكرت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم السبت، أنها تدرس زيادة عدد قواتها في أفغانستان، والتي تتولى مهمة تدريب القوات المسلحة الأفغانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة إنه يجري دراسة الأمر من نواح مختلفة، مشيرا إلى أن القرار النهائي بزيادة القوات إلى عدد معين لم يتخذ بعد.

وأوضحت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - التي أوردت النبأ - أن القيادة العسكرية للقوات الألمانية تحث على زيادة الحد الأقصى للجنود المشاركين في المهمة من 980 جنديا إلى 1400 جندي، نظرا للأوضاع الأمنية المضطربة في أفغانستان.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني موجود في أفغانستان منذ نحو 16 عاما.