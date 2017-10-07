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الجيش العراقي يدمر سيارتين لتنظيم "داعش" غربي الأنبار

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مصراوي Masrawy

الجيش العراقي يدمر سيارتين لتنظيم "داعش" غربي الأنبار

07:31 م السبت 07 أكتوبر 2017

ارشيفية

بغداد - أ ش أ:

أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي اليوم، السبت، تدمير طيران الجيش سيارتين تنظيم "داعش" غربي المحافظة.

وقال الفلاحي - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) - إن "طيران الجيش تمكن من قصف سيارتين للتنظيم في جنوب قرية الكسرة، الكائنة بين منطقة الـ160كيلو غربي الأنبار؛ ما أسفر عن تدميرهما وإلحاق خسائر مادية وبشرية بالتنظيم ".

يذكر أن طيران الجيش يساند القوات الأمنية على الأرض في عمليات تطهير الصحراء الغربية من الأنبار والتي غالبا ما تنشط فيها خلايا "داعش".

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