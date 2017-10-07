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ميركل تعلن عن بدء المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة

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مصراوي Masrawy

ميركل تعلن عن بدء المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة

07:27 م السبت 07 أكتوبر 2017

ميركل تعلن عن بدء المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين - أ ش أ:

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم أن حزبها (المسيحى الديمقراطي) سوف يبدأ التفاوض مع الحزب الديمقراطى الحر وحزب الخضر من أجل تشكيل حكومة ائتلافية.

ونقلت قناة ( اليوم )، فى نشرتها باللغة الانجليزية، عن ميركل قولها إن الحزب الديمقراطى الاشتراكى - الذى ظل شريكا لها فى الائتلاف على مدار 4 أعوام - غير قادر فيما يبدو على المشاركة فى الحكم خلال المستقبل المنظور.

يشار إلى أن الحزب الديمقراطى الاشتراكى أعلن، عقب الانتخابات الأخيرة التى جرت فى ألمانيا فى الشهر الماضى - تحوله إلى معسكر المعارضة بعد أن ظل شريكا لفترة طويلة فى الائتلاف الحاكم فى ألمانيا.

وكان حزب "البديل من أجل ألمانيا القومى" قد فاز فى الانتخابات الألمانية الأخيرة ودخل البرلمان لأول مرة في خطوة وصفها المراقبون بأنها "تعكس شعور عدد من الناخبين فى البلاد بأن الحزبين الكبيرين (المسيحى الديمقراطى والديمقراطى الاشتراكى) عجزا عن مواجهة مشكلة الهجرة وتحديد هوية ألمانيا الثقافية، حيث دفع هذا الشعور الناخبين إلى التصويت لصالح حزب (البديل من أجل المانيا)".

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