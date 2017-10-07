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أمن الشرقية يُحرر طبيبًا خطفه مجهولون لطلب فدية 2.5 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

أمن الشرقية يُحرر طبيبًا خطفه مجهولون لطلب فدية 2.5 مليون جنيه

07:28 م السبت 07 أكتوبر 2017

أمن الشرقية يُحرر طبيبًا خطفه مجهولون لطلب فدية 2.5 مليون جنيه

تعبيرية

الشرقية - فاطمة الديب:

أفاد مصدر أمني في مديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، بأن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق تمكنوا من تحرير طبيب خطفه مجهولون، وطلبوا فدية مالية 2.5 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"مصراوي"، أن الطبيب المُختطف حُرر، فيما لا تزال محاولة الوصول للجناة جارية.

وتلقى مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثان الزقازيق من "هايدي. إ" 31 عامًا، عن اختفاء زوجها "إيهاب. م. ع" 33 عامًا، طبيب بشري في مستشفى "الأحرار"، مُقيم بدائرة القسم.

وأشارت الزوجة، في بلاغها، إلى أنها تلقت مكالمة هاتفية من رقم زوجها بواسطة مجهولين، يطلبون فدية مالية 2.5 مليون جنيه مقابل عودته سالمًا، وحرر عن ذلك المحضر رقم 7589 إداري ثان الزقازيق لسنة 2017.​

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مصراوي Masrawy

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