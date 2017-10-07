بعد تظلمهم.. وزير التعليم يكرم 3 طلاب متفوقين بالثانوية العامة

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كرم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم السبت ثلاثة من الطلاب المتفوقين في شهادة الثانوية العامة ممن تقدموا بتظلمات من نتائجهم وحصلوا على درجات إضافية على مجاميعهم مكنتهم من التفوق والحصول على درجات مرتفعة.

وأكد شوقي أن الوزارة تحرص على تكريم ودعم المتفوقين علميًا، وإعطاء كل طالب حقه الذي يستحقه، لتحفيزهم على الوصول إلى أعلى مراتب التفوق، إلى جانب تعزيز ثقتهم بأنفسهم، متمنيًا لهم الاستمرار فى تفوقهم فى الدراسة الجامعية.

وتوجه الوزير بالشكر والتقدير لأولياء الأمور الذين بذلوا جهدًا كبيرًا؛ من أجل أن يصل أبناؤهم إلى هذا المستوى المتميز والمشرف، كما شكر الطلاب على اجتهادهم وتفوقهم، وتحقيقهم لهذا المستوى المشرف، وقدم الوزير شهادات تقدير لهم.

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هؤلاء الطلاب هم: محمود عبد ربه محمد عبد ربه الحاصل على شهادة الثانوية العامة للعام 2016 وحصوله بعد نتائج التظلم على مجموع(409) درجة، والطالبة الزهراء أشرف الحاصلة على شهادة الثانوية العامة لعام 2016 بمجموع (408.5) درجة بعد تظلمها من عدد من المواد، والطالبة نادين هشام الحاصلة على الثانوية العامة 2017 وحصولها على مجموع (407) درجة.

حضر التكريم الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام وياسر عبد العزيز المشرف على اﻻدارة المركزية للتعليم الثانوى.