أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بعد تظلمهم.. وزير التعليم يكرم 3 طلاب متفوقين بالثانوية العامة

Google+ Print
بعد تظلمهم.. وزير التعليم يكرم 3 طلاب متفوقين بالثانوية العامة بعد تظلمهم.. وزير التعليم يكرم 3 طلاب متفوقين بالثانوية العامة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كرم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم السبت ثلاثة من الطلاب المتفوقين في شهادة الثانوية العامة ممن تقدموا بتظلمات من نتائجهم وحصلوا على درجات إضافية على مجاميعهم مكنتهم من التفوق والحصول على درجات مرتفعة.

وأكد شوقي أن الوزارة تحرص على تكريم ودعم المتفوقين علميًا، وإعطاء كل طالب حقه الذي يستحقه، لتحفيزهم على الوصول إلى أعلى مراتب التفوق، إلى جانب تعزيز ثقتهم بأنفسهم، متمنيًا لهم الاستمرار فى تفوقهم فى الدراسة الجامعية.

وتوجه الوزير بالشكر والتقدير لأولياء الأمور الذين بذلوا جهدًا كبيرًا؛ من أجل أن يصل أبناؤهم إلى هذا المستوى المتميز والمشرف، كما شكر الطلاب على اجتهادهم وتفوقهم، وتحقيقهم لهذا المستوى المشرف، وقدم الوزير شهادات تقدير لهم.

شاهد أيضا

هؤلاء الطلاب هم: محمود عبد ربه محمد عبد ربه الحاصل على شهادة الثانوية العامة للعام 2016 وحصوله بعد نتائج التظلم على مجموع(409) درجة، والطالبة الزهراء أشرف الحاصلة على شهادة الثانوية العامة لعام 2016 بمجموع (408.5) درجة بعد تظلمها من عدد من المواد، والطالبة نادين هشام الحاصلة على الثانوية العامة 2017 وحصولها على مجموع (407) درجة.

حضر التكريم الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام وياسر عبد العزيز المشرف على اﻻدارة المركزية للتعليم الثانوى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»