​التعبئة والإحصاء: مساهمة الذكور في النشاط الاقتصادي ثلاثة أضعاف الإناث

القاهرة- أ ش أ:

أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن مساهمة الذكور فى النشاط الاقتصادي عام 2016 بلغت ثلاثة أضعاف مساهمة الإناث، مؤكدا أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.

وأوضح الجهاز، في بيان اليوم السبت، أن التفاوت ملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور الى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 69.6% مقابل 22.9% للإناث عام 2016.

وأضاف أن معدل المساهمة في النشـاط الاقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنه فأكثر) بلغ 46.6 بالمئة على مستوى إجمالي الجمهورية عام 2016.

وسجل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوبا إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) للذكور 63.4 بالمئة مقابل 17.5 بالمئة للإناث.