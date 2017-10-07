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وزير الرياضة: «النهاردة بشرة خير وبكرة تسلم الأيادي.. تحيا مصر»

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وزير الرياضة: «النهاردة بشرة خير وبكرة تسلم الأيادي.. تحيا مصر» وزير الرياضة: «النهاردة بشرة خير وبكرة تسلم الأيادي.. تحيا مصر»

التحرير

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أعرب المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بعد تعادل منتخب غانا أمام أوغندا فى اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم بالعاصمة الأوغندية كمبالا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2018.

وقال «عبد العزيز» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «النهاردة الحمد لله بشرة خير.. بكره بإذن الله تسلم الأيادي.. تحيا .

وبذلك التعادل يحتاج منتخبنا الوطني الفوز فى لقاء وحيد سواء أمام الكونغو أو غانا لحجز مقعدًا فى بروسيا 2018.

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ويحتل الوطني صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، قبل موقعة الكونغو غدًا ويحل المنتخب الأوغندي فى المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويأتي المنت الغاني فى المركز الثالث يرصيد 6 نقاط، ويتزيل الكونغو ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.

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التحرير

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