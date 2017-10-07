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وليد سليمان يتخلص من آلام الركبة.. وينتظم في التدريبات الإثنين

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وليد سليمان يتخلص من آلام الركبة.. وينتظم في التدريبات الإثنين وليد سليمان يتخلص من آلام الركبة.. وينتظم في التدريبات الإثنين

التحرير

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تخلص من آلام الركبة، ومن المقرر انتظامه في تدريبات الفريق بعد غد الإثنين.

وأوضح عبد الحفيظ، أن وليد سليمان ينتظم في مران فريقه يوم الإثنين مع عودة تدريبات الفريق، حيث قرر حسام البدري، المدير الفني، منح اللاعبين راحة من مران الفريق، غدًا الأحد، بعد الفوز على إف سي اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، بثمانية أهداف.

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كان وليد سليمان، حصل على راحة 48 ساعة وتغيب عن الودية بسبب خضوعه لحقن في الركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، يوم 12 من شهر أكتوبر الجاري، على استاد السلام، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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