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أحمد أيوب: لهذا السبب.. لا يمكنني تقييم «أزارو»

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أحمد أيوب: لهذا السبب.. لا يمكنني تقييم «أزارو» أحمد أيوب: لهذا السبب.. لا يمكنني تقييم «أزارو»

التحرير

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قال أحمد أيوب، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة إف سي الودية، كانت عبارة عن تجهيز بدني للاعبي القلعة الحمراء.

وأضاف أيوب في تصريحات عقب المباراة أنه من الصعب تقيم عبد الله الشامي، مدافع الفريق، من مباراة واحدة، مشيرا إلى أن اللاعب قدم مستوى جيد خلال المباراة.

وشدد المدرب العام للأهلي أن من ايجابيات هذه المباراة هي التجهيز لمواجهة النجم الساحلي فقط.

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وعن وليد أزارو قال أيوب: "أزارو ليس له تقييم لأن صعب تقييمه فى هذه المباراة ولدينا انطباع سابق عن اللاعب".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع النجم الساحلي التونسي يوم 22 من الشهر الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بخسارة الأهلي بنتيجة 1-2.

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