قصة صورة.. المنتخب الوطني في أول ظهور له بـ«كأس العالم»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كثير من المصريين يعتقدون أن منتخبنا الوطني شارك فى بطولة كأس العالم مرة وحيدة عام 1990، التي سجل فيها مجدي عبد الغني هدفه الشهير فى مرمى هولندا من ركلة جزاء.

ولكن منتخبنا الوطني، شارك فى نسخة سابقة وكانت هي الأولى فى تاريخه عام 1934، وكان نظام كأس العالم وقتها يعتمد على نظام إخراج المغلوب مباشرة من الدور الأول.

وبالتالي لعبت مصر فى هذه النسخة مباراة وحيدة أمام المجر، وخسرت بأربع أهداف لهدفين سجلهما اللاعب عبد الرحمن فوزي.

شاهد أيضا

وجاء تشكيل منتخبنا الوطني الذي خاض أول مشاركة للفراعنة ببطولة كأس العالم على النحو التالي:

"مصطفى كامل - على كاف – حميدو تشارلي - حسن الفار - إسماعيل رأفت - حسن رجب - محمد لطيف - عبد الرحمن فوزي - مختار التتش - مصطفى كامل طه - محمد حسن".