أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

قصة صورة.. المنتخب الوطني في أول ظهور له بـ«كأس العالم»

Google+ Print
قصة صورة.. المنتخب الوطني في أول ظهور له بـ«كأس العالم» قصة صورة.. المنتخب الوطني في أول ظهور له بـ«كأس العالم»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كثير من المصريين يعتقدون أن منتخبنا الوطني شارك فى بطولة مرة وحيدة عام 1990، التي سجل فيها مجدي عبد الغني هدفه الشهير فى مرمى هولندا من ركلة جزاء.

ولكن منتخبنا الوطني، شارك فى نسخة سابقة وكانت هي الأولى فى تاريخه عام 1934، وكان نظام كأس العالم وقتها يعتمد على نظام إخراج المغلوب مباشرة من الدور الأول.

وبالتالي لعبت فى هذه النسخة مباراة وحيدة أمام المجر، وخسرت بأربع أهداف لهدفين سجلهما اللاعب عبد الرحمن فوزي.

شاهد أيضا

22323296_1463172417109690_645675673_n

وجاء تشكيل منتخبنا الوطني الذي خاض أول مشاركة للفراعنة ببطولة كأس العالم على النحو التالي: 

"مصطفى كامل - على كاف – حميدو تشارلي - حسن الفار - إسماعيل رأفت - حسن رجب - محمد لطيف - عبد الرحمن فوزي - مختار التتش - مصطفى كامل طه - محمد حسن".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة