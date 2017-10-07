أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

المنتخب الوطني يتوج ببطولة جدة الودية للسلة

Google+ Print
المنتخب الوطني يتوج ببطولة جدة الودية للسلة المنتخب الوطني يتوج ببطولة جدة الودية للسلة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

توج الوطنى الأول لكرة السلة ببطولة جدة الودية وذلك بعد فوزه على المنتخب السعودى بنتيجة٦١/٥٥، فى أخر لقاءات البطولة التى أقيمت بنظام دورى من دور واحد وذلك بعد اعتذار المنتخب المغربى عن المشاركة وحقق المنتخب البطولة بعد فوزه على البحرين والسعودية.

وشهدت البطولة تألق مؤمن مبارك صانع ألعاب المنتخب والاتحاد السكندرى والذى عاد مرة أخرى لصفوف المنتخب.

شاهد أيضا

من جانبه أكد عمرو ابو الخير المدير الفنى للمنتخب ان الهدف من اللبطولة قد تحقق بالاحتكاك القوى مع منتخبى والبحرين وإن البطولة أفرزت لاعبين قادرين على ارتداء فانلة المنتخب.

وأضاف استعدادتنا لتصفيات ليست بالسهلة ونحتاج قاعدة جيدة من اللاعبين حتى يستطيع الجهاز الفني أن يختار منها أفضل العناصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل