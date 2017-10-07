المنتخب الوطني يتوج ببطولة جدة الودية للسلة

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توج المنتخب الوطنى الأول لكرة السلة ببطولة جدة الودية وذلك بعد فوزه على المنتخب السعودى بنتيجة٦١/٥٥، فى أخر لقاءات البطولة التى أقيمت بنظام دورى من دور واحد وذلك بعد اعتذار المنتخب المغربى عن المشاركة وحقق المنتخب البطولة بعد فوزه على البحرين والسعودية.

وشهدت البطولة تألق مؤمن مبارك صانع ألعاب المنتخب والاتحاد السكندرى والذى عاد مرة أخرى لصفوف المنتخب.

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من جانبه أكد عمرو ابو الخير المدير الفنى للمنتخب ان الهدف من اللبطولة قد تحقق بالاحتكاك القوى مع منتخبى السعودية والبحرين وإن البطولة أفرزت لاعبين قادرين على ارتداء فانلة المنتخب.

وأضاف استعدادتنا لتصفيات كأس العالم ليست بالسهلة ونحتاج قاعدة جيدة من اللاعبين حتى يستطيع الجهاز الفني أن يختار منها أفضل العناصر.