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إخماد حريق بوحدة سكنية في السويس

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مصراوي Masrawy

إخماد حريق بوحدة سكنية في السويس

07:03 م السبت 07 أكتوبر 2017

إخماد حريق بوحدة سكنية في السويس

أرشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:

أخمدت الحماية المدنية في السويس حريق في وحدة سكنية بضاحية حي الكويت التابعة لحي الأربعين، فيما لم يسفر الحادث عن إصابات.

وكان العميد محمد نبيل، مدير الحماية المدنية في السويس، تلقى بلاغًا مساء اليوم من مكتب الإطفاء بالحريق، الذي توجهت سيارتين إطفاء إلى موقعه للتعامل معه.

وتوجه رجال الدفاع المدني إلى مكان البلاغ بشارع صنعاء، حيث تصاعدت الأدخنة من شرفة عقار بالطابق الثالث.

وتبين أن سبب الحريق ماس كهربي، اندلع إثره حريق التهم بعض الأثاث والمنقولات بإحدى غرف الوحدة، ولم يسفر ذلك عن إصابات.​

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