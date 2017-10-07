إخماد حريق بوحدة سكنية في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أخمدت الحماية المدنية في السويس حريق في وحدة سكنية بضاحية حي الكويت التابعة لحي الأربعين، فيما لم يسفر الحادث عن إصابات.

وكان العميد محمد نبيل، مدير الحماية المدنية في السويس، تلقى بلاغًا مساء اليوم من مكتب الإطفاء بالحريق، الذي توجهت سيارتين إطفاء إلى موقعه للتعامل معه.

وتوجه رجال الدفاع المدني إلى مكان البلاغ بشارع صنعاء، حيث تصاعدت الأدخنة من شرفة عقار بالطابق الثالث.

وتبين أن سبب الحريق ماس كهربي، اندلع إثره حريق التهم بعض الأثاث والمنقولات بإحدى غرف الوحدة، ولم يسفر ذلك عن إصابات.​