وزير التعليم يُكرم ثلاثة طلاب من المتفوقين بالثانوية العامة

القاهرة- أ ش أ:

كرم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، ثلاثة من الطلاب المتفوقين في شهادة الثانوية العامة، الذين تقدموا بتظلمات من نتائجهم وحصلوا على درجات إضافية مكنتهم من التفوق والحصول على درجات مرتفعة.

وهنأ الوزير الطلاب على تفوقهم، وعلى حصولهم على حقهم الذي يستحقونه، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على تكريم ودعم المتفوقين علميًا، لتحفيزهم على الوصول إلى أعلى مراتب التفوق، إلى جانب تعزيز ثقتهم بأنفسهم، متمنيًا لهم الاستمرار في تفوقهم في الدراسة الجامعية.

وتوجه الوزير بالشكر والتقدير لأولياء الأمور الذين بذلوا جهدًا كبيرًا؛ من أجل أن يصل أبناؤهم إلى هذا المستوى المتميز والمشرف، كما شكر الطلاب على اجتهادهم وتفوقهم، وتحقيقهم لهذا المستوى المشرف، وقدم الوزير شهادات تقدير لهم.

جدير بالذكر أن هؤلاء الطلاب هم محمود عبد ربه محمد عبد ربه الحاصل على شهادة الثانوية العامة للعام 2016 وحصوله بعد نتائج التظلم على مجموع (409) درجة، والطالبة الزهراء أشرف الحاصلة على شهادة الثانوية العامة لعام 2016 بمجموع (408.5) درجة بعد تظلمها من عدد من المواد، والطالبة نادين هشام الحاصلة على الثانوية العامة 2017 وحصولها على مجموع (407) درجة.

حضر التكريم الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام وياسر عبد العزيز المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.