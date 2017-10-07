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بالصور.. وزير الرياضة يحضر تدريب المنتخب في ستاد برج العرب

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الرياضة يحضر تدريب في برج العرب

06:53 م السبت 07 أكتوبر 2017

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استعدادًا لمباراة الكونغو.. إنارة وتجميل محيط ستاد برج العرب

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استعدادًا لمباراة الكونغو.. إنارة وتجميل محيط ستاد برج العرب

الإسكندرية - محمد عامر:
شهد الدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم السبت، تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد برج العرب في الإسكندرية.

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره الكونغولي، في السابعة من مساء غدٍ على ملعب برج العرب، في إطار الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في .

واطمأن الوزير يرافقه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، على وضع الملعب والتأكد من التجهيزات النهائية للمباراة، متمنيًا للفريق الفوز والتأهل للمونديال.

حضر التدريب كل من اللواء هشام شادي سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور محمد رضا عرابي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والمهندس أحمد عثمان رئيس حي العامرية ثان.

ويتصدر المنتخب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط يليه المنتخب الأوغندي وله 8 نقاط ثم غانا برصيد 6 نقاط وأخيرًا الكونغو برصيد نقطة واحدة.​

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