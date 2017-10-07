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​سامح شكري يواصل اتصالاته من باريس للترويج لترشيح مشيرة خطاب

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مصراوي Masrawy

​سامح شكري يواصل اتصالاته من باريس للترويج لترشيح مشيرة خطاب

06:44 م السبت 07 أكتوبر 2017

​سامح شكري يواصل اتصالاته من باريس للترويج لترشيح مشيرة خطاب

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة- أ ش أ:

يواصل وزير الخارجية سامح شكري اتصالاته مع وزراء خارجية عدد من الدول أعضاء المجلس التنفيذي " لليونسكو" لحشد أكبر قدر من التأييد في إطار الجهود التي يقوم بها في باريس للترويج لترشيح الوزيرة مشيرة خطاب مرشحة وأفريقيا لمنصب مدير عام اليونسكو.

وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم السبت بأن شكري اجرى اتصالات مع وزراء خارجية المملكة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في إطار التنسيق والحملة المشتركة لدعم المرشحة المصرية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن شكري التقى مع المندوبين الدائمين لكل من السعودية والإمارات والبحرين لتنسيق المواقف في ظل المساندة الواضحة والجهود المبذولة من الدول الثلاث الشقيقة لدعم ترشيح خطاب خلال هذه المرحلة.

وأضاف أبوزيد أن وزير الخارجية التقى كذلك مع موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث خطوات التحرك خلال اليومين المقبلين، وسبل تقديم كافة أشكال الدعم لمرشحة مصر وأفريقيا للمنصب.

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