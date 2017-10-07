الشرطة البريطانية: اعتقال شخص في حادث دهس بوسط لندن

لندن - (أ ف ب):

أصيب عدة أشخاص بجروح السبت بعدما صدمتهم سيارة قرب متحف التاريخ الطبيعي في لندن، حسبما أعلنت "سكوتلند يارد" التي أوقفت رجلا.

وقال شهود، لوكالة "فرانس برس" إن عناصر من الشرطة توجهوا إلى المكان. وأكدت متحدثة باسم المتحف لوكالة فرانس برس أن سيارة دهست عددا من المارة.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن الحشود في هذه المنطقة السياحية المكتظة في "ساوث كينسنجتون"، والتي تضم أيضا متحف فيكتوريا اند البرت ومتحف العلوم، أصيبوا بالذعر وفروا من المكان.

والإجراءات الأمنية مشددة في بريطانيا التي شهدت خمسة هجمات إرهابية في ستة أشهر بينها أربعة في لندن وواحد في مانشستر، أدت إلى مقتل 35 شخصا.

وأعلنت شرطة العاصمة أنها استدعيت إلى المكان إثر تقارير عن حادث دهس.

وقالت الشرطة في بيان إن "عددا من المارة أصيبوا بجروح. وتم توقيف رجل في المكان".

وأضافت "يجري التحقيق في ظروف ودوافع" الحادث.