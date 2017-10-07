البورصة المصرية: بدء التداول على أول صندوق استثمار عقاري في مصر خلال أيام

الإسكندرية - محمد البدري:

قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن البورصة ستشهد تداول أول صندوق للاستثمار العقاري في مصر خلال أيام، مبينًا أن الصندوق يساهم في فتح مجال للتنمية عقارية بشكل مختلف من خلال عمليات التداول.

وأضاف عادل، خلال كلمته في ملتقى الإسكندرية الاقتصادي لبحث فرص التنمية والاستثمار المنعقد اليوم السبت، أن عدد الشركات المقيدة حاليًا في البورصة المصرية بلغ 254 شركة بالإضافة إلى 295 مستثمرًا، فضلاً عن 148 شركة تداول أوراق مالية.

وأشار إلى أن البورصة بصدد تفعيل آليات جديدة لرفع كفاءة الشركات خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن رأس المال السوقي للبورصة بلغ 760 مليار جنيه بما يمثل نحو 22% من حجم الناتج المحلي.

يذكر أنه كان تم إغلاق باب الاكتتاب العام لجمع مساهمات المواطنين من رأس مال أول صندوق استثمار عقاري مصري خلال الأيام الماضية، حيث أعلنت الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق جمع 80 مليون جنيه من إجمالي 100مليون جنيه، كانت مستهدفة جمعها عبر الاكتتاب.

وطُرح الاكتتاب على الصندوق العقاري عبر جزئين؛ الأول مخصص للمساهمين الرئيسيين بالصندوق، وجمعت 50 مليون جنيه أما الجزء الثاني فخصص للمستثمرين الأفراد والمهتمين، وجمعت 30 مليون جنيه فقط، وشارك في تغطية الاكتتاب شركة قناة السويس للتأمين بمبلغ 10 ملايين جنيه، إلى جانب بنك مصر إيران الذي ساهم بـ 5 ملايين جنيه في الجزء الثاني من الاكتتاب.

وبدأت المرحلة الأولى من الاكتتاب في صندوق المصريين العقاري مطلع مايو الماضي لجمع 50 مليون جنيه، فيما من المزمع طرح وثائق بقيمة 2.5 مليار جنيه تمثل 50 ضعف رأسمال شركة الصندوق البالغ 50 مليون جنيه على 5 مراحل، قد تزيد أو تقل حسب استجابة السوق.​