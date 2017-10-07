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"الجنح" تبرئ شابين من اتهامهما بالشذوذ الجنسي عن طريق "فيس بوك"

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مصراوي Masrawy

"الجنح" تبرئ شابين من اتهامهما بالشذوذ الجنسي عن طريق "فيس بوك"

06:39 م السبت 07 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقي؛ برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، ببراءة شابين من اتهامهما بممارسة الشذوذ الجنسي والإعلان عن أنفسهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكشفت تحقيقات النيابة في القضيتين رقم "16599 و 16600 لسنة 2017"؛ عن أن المتهمين "ع.م"، و"إ.ك"؛ أعلنا عن نفسيهما عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لممارسة الشذوذ الجنسي مقابل مبالغ مالية.

وبالتواصل مع أحد ضباط إدارة الآداب، تم التوصل إلى اتفاق بينهم وألقي القبض عليهما.

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