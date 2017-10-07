الداخلية: ضبط 14 من عناصر "حسم" الإرهابية بالمنوفية

كتب – محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ضبط 14 إرهابيًا ينتمون لحركة "حسم الإرهابية" بمحافظة المنوفية.

وقالت الداخلية في بيان لها، -حصل مصراوي على نسخة منه- إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول إصدار قيادات التنظيم الإرهابي تكليفات لعناصرها أعضاء الحراك المسلح "حسم" بمحافظة المنوفية بإعادة إحياء العمل المسلح بها والتدريب والإعداد والتجهيز لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات.

وأضافت الوزارة أنه تم التعامل وفق خطة أثمرت نتائجها عن ضبط القيادي أحمد سامي عبدالحميد عبدالعال، بعد إذن نيابة أمن الدولة العليا، كما أسفرت الجهود عن تحديد الأوكار التنظيمية التي يختبئ فيها المرتبطين بالقيادي المذكور، حيث تم ضبط 13 إرهابيًا، ومداهمة أوكار إعداد وتخزين العبوات التفجيرية.

وأسفرت المداهمة عن ضبط 3 بندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وكمية من المواد المتفجرة والدوائر الكهربائية المعدة للتجهيز، ومخرطة لتصنيع "كواتم الصوت" و3 دراجات بخارية، و160 ألف جنيه، حسب البيان.

وبمواجهتهم اعترف المتهمون بانضمامهم لمجموعات الحراك المسلح "حسم" منذ تشكيلها وتكليفهم برصد عدة أهداف ومنشآت أمنية خاصة أقسام الشرطة والسجون تمهيداً لاستهدافها في توقيتات متزامنة، ومشاركتهم في عدة محاولات لاغتيال رجال الشرطة وبعض الشخصيات العامة، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع المتهمين.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر بكافة قطاعاتها في ملاحقة أعضاء وكوادر الجماعة والفصائل الإرهابية الأخرى وتجفيف منابع الدعم بكافة أنواعه لعناصرها للحيلولة دون زعزعة أمن البلاد.