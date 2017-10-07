استعدادًا لمباراة الكونغو.. إنارة وتجميل محيط ستاد برج العرب

الإسكندرية - محمد عامر:

أنهت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، استعداداتها لمباراة المنتخب الوطني ونظيره الكونغولي، غدًا الأحد، والمقررة باستاد برج العرب، في إطار الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وقال أحمد عثمان، رئيس حي العامرية ثان، إنه تم الانتهاء من أعمال صيانة وتركيب كشافات الإضاءة بأسوار ومحيط الاستاد بدءًا من البوابة 1 وحتى البوابة 10، فضلاً عن إنارة كمائن الأمن بطول الطرق المؤدية للاستاد.

أضاف رئيس الحي أيضًا أنه تم رفع مستوى الخدمات بمحيط الاستاد من خلال تكثيف أعمال الزراعة والتجميل وقص الأشجار وطلاء "البلدورات"، بالإضافة إلى إقامة حواجز في بعض الطرق بين البوابات للحد من سرعة سير السيارات.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط يليه المنتخب الأوغندي وله 8 نقاط ثم غانا برصيد 6 نقاط وأخيرًا الكونغو برصيد نقطة واحدة.​