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الداخلية: ضبط 13 من عناصر "حسم" الإرهابية بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

الداخلية: ضبط 13 من عناصر "حسم" الإرهابية بالمنوفية

06:32 م السبت 07 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب – محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 13 إرهابيًا ينتمون لحركة "حسم الإرهابية" بمحافظة المنوفية.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم السبت، حصل مصراوي على نسخة منه، إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول إصدار قيادات التنظيم الإرهابى تكليفات لعناصرها أعضاء الحراك المسلح " حسم " بمحافظة المنوفية بإعادة إحياء العمل المسلح بها والتدريب والإعداد والتجهيز لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بهدف زعزعة الإستقرار وإثارة الإضطرابات ، والتى تم التعامل معها وفق خطة أثمرت نتائجها عن ضبط القيادى/أحمد سامى عبدالحميد عبدالعال – عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا .

وتابع البيان، أن الجهود أسفرت عن تحديد الأوكار التنظيمية التى يختبئ فيها المرتبطين بالقيادى المذكور حيث تم ضبط عدد ( 13 ) من هؤلاء الإرهابيين ، كما تم مداهمة أوكار إعداد وتخزين العبوات التفجيرية ، أسفرت عن ضبط ما يلى :

عدد ( 3 ) بندقية خرطوش .

فرد خرطوش .

كمية من المواد المتفجرة والدوائر الكهربائية المعدة للتجهيز .

مخرطة لتصنيع كواتم الصوت .

عدد ( 3 ) دراجة نارية .

مبلغ مالى قدره ( 160000 جنيه ) .

إعترافهم بسابقة إنضمامهم لمجموعات الحراك المسلح " حسم " منذ تشكيلها وتكليفهم برصد عدة أهداف ومنشآت أمنية خاصة أقسام الشرطة والسجون تمهيداً لإستهدافها فى توقيتات متزامنة ، كذا مشاركتهم فى عدة محاولات لإغتيال رجال الشرطة وبعض الشخصيات العامة .

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتباشر نيابة أمن الدول العليا التحقيق مع المتهمين .

§ وستستمر أجهزة وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها فى ملاحقة أعضاء وكوادر الجماعة والفصائل الإرهابية الأخرى وتجفيف منابع الدعم بكافة أنواعه لعناصرها للحيلولة دون زعزعة أمن البلاد .

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مصراوي Masrawy

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