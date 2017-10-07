البنتاجون يرد على شراء السعودية منظومة صواريخ "إس-400"

(مصراوى):

قالت المتحدثة باسم البنتاجون ميشال بالدانزا، أمس الجمعة، إن واشنطن "تشعر بالقلق" ازاء اهتمام "عدد من الحلفاء الأميركيين" بشراء نظام الدفاع الجوي الروسي من طراز "إس -400".

كما أضافت بالدانزا، في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، أن الولايات المتحدة شددت مرارا على أهمية الحفاظ على التوافق العملياتى مع أنظمة الأسلحة فى الولايات المتحدة ودول المنطقة، وذلك خلال تنفيذ صفقات عسكرية كبيرة خاصة بشراء الأسلحة، خاصة وأن ذلك التوافق ضروري لمواجهة التهديدات المشتركة.

وتعد منظومة "إس-400" من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورا في العالم، وهي قادرة على رصد وتدمير الأهداف من على بعد 400 كم وتشمل تلك الأهداف الطائرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

يشار إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وصل، الأربعاء الماضي، موسكو في زيارة رسمية لروسيا تستغرق عدة أيام، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والتقى الملك سلمان خلال الزيارة، الرئيس بوتين، وعدداً من كبار المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أقرت وزارة الدفاع الأميركية، أمس الجمعة، على بيع نظام "ثاد" الدفاعي المضاد للصواريخ إلى المملكة العربية السعودية.

وأعلن البنتاجون، في بيان، أن الصفقة تدعم الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية من خلال دعم أمن بلد صديق، ويدعم الأمن طويل الأمد للمملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج في مواجهة إيران والتهديدات الإقليمية الأخرى".

وكانت أبرمت السعودية والولايات المتحدة اتفاقيات تعاون عسكري تصل قيمتها إلى 110 مليارات دولار، خلال اليوم الأول لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى الرياض في مايو الماضي.