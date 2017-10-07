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«انتهى عصر الأوكازيون».. أسباب ارتفاع أسعار الملابس الشتوية

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«انتهى عصر الأوكازيون».. أسباب ارتفاع أسعار الملابس الشتوية «انتهى عصر الأوكازيون».. أسباب ارتفاع أسعار الملابس الشتوية

التحرير

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سوق الملابس أحد أبرز الأسواق التى تأثرت مؤخرا بارتفاع الأسعار، الأمر الذى تسبب فى إفشال الأوكازيون الصيفى هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة وتسبب أيضا بخسائر كبيرة للتجار.

الملابس الشتوية الأكثر ارتفاعا هذا العام 

أكد التجار أن الملابس الشتوية هذا العام هى الأكثر ارتفاعا على مدى الأعوام السابقة بنحو 15%، معتبرين أن السبب الرئيسي يكمن فى تعويم الجنيه وما تبعه من تأثير واضح على الاستيراد.

محمد رجب أحد التجار قال إنه لا يوجد إقبال على شراء الملابس هذا العام، وأضاف: "بيوتنا اتخربت والغلاء وقف الحال"، مؤكدا أن الأسعار سترتفع أيضا خلال العام الجارى فى موسم الشتاء بسبب ارتفاع الدولار.

سيد على، أحد أصحاب المحلات التجارية، أكد أن نسبة الإقبال انخفضت نحو 30% مقارنة بالعام الماضى، معتبرا أن فكرة الأوكازيون لم تعد مجدية أو جاذبة للشراء كما كان يحدث سابقا.

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يحيي زنانيري رئيس شعبة الملابس أكد أن نسبة الارتفاع هذا العام تراوحت بين 10 و15% فى الملابس الشتوية، مؤكدا أن عددا كبيرا من المصانع قد أغلقت بسبب ارتفاع أسعار الخامات، معتبرا أن خسائر التجار أقل من المصانع، وذلك لأن التاجر يمكنه رد البضاعة، أما المصنع فملاذه الوحيد من الغلاء غلق أبوابه لحين تحسن أوضاعه.

وأضاف زنانيري أن المستورد هذا العام أقل، وتجار المحلى يتبعون فكرة خسائر قريبة أفضل من مكسب فى علم الغيب، معتبرا أن الركود هو المسيطر على المشهد.

جدير بالذكر أن الأوكازيون الصيفي الذى استمر ما يقرب من شهرين قد كبد التجار خسائر كبيرة، ولم يحدث انتعاشة فى السوق المحلى، رغم أن نسبة التخفيض به وصلت إلى 50% من سعر المنتج، وهذا ما دفع التجار لعقد سلسلة من الاجتماعات دون التوصل لحل لأزمتهم لارتباطها بالأوضاع الاقتصادية العامة.

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التحرير

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