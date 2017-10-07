عسكريون: توسيع المنطقة العازلة بين مصر وغزة يحمي أرضنا من المتسللين

التحرير

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في محاولة للسيطرة على منطقة الحدود بين مصر وقطاع غزة، أعلنت السلطات المصرية أمس عملية تمديد جديدة للمنطقة العازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة لتبلغ 1500 متر، بعدما كانت كيلومترا واحدا، والتي بدأ العمل بها منذ عام 2014 من أجل إقامة المنطقة العازلة على طول الشريط الحدودي مع غزة من أجل التصدي للعمليات الإرهابية.

وحسب المسؤولين فإنه يتم إزالة المنشآت الواقعة على بعد كيلومتر من الشريط الحدودي لمسافة 500 متر جديدة، تمهيدا لإقامة المنطقة العازلة المقررة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، لتصبح 1500 متر، على أن يتم تعويض سكان المنطقة التي يتم هدمها.

ويقول سعيد اللولو، ناشط فلسطيني مقيم في غزة، إننا نحترم سيادة الشقيقة مصر على أراضيها وحدودها، ويجب أن نتعاون معا معها لمكافحة الإرهاب، ونحن لا نقبل أى توجيه ضربات للجيش المصري من عناصر إرهابية خارجة من غزة، مشيرا إلى أن عناصر داعشية تتسلل إلى سيناء لتنفيذ عمليات ضد مجندين مصريين، وذلك يؤثر على العلاقة والجيرة وأمن مصر.

وأوضح في حديثه لـ"التحرير" أن الدليل على ذلك ما فعله الأمن الفلسطيني بالأمس من إلقاء القبض على قيادي بارز في التيار السلفي وهو نور عيسى، وهو مسؤول داعش في غزة وبصحبته اثنان آخريان، متابعًا: "نحن على ثقة تامة بأننا الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية معنية بحماية الحدود الفلسطينية المصرية، وسوف تحمل الأيام القادمة تحسنا ملحوظا في العلاقة بين البلدين".

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ومن جانبه يقول اللواء سيد هاشم، المدعي العسكري الأسبق، إن عملية إخلاء سكان رفح كانت حرصًا على سلامتهم، ولأن هناك من يستخدم المنازل بإقامة أنفاق إلى قطاع غزة، متابعًا: "كنت أعمل في هذه المنطقة، وشاهدت بيوتا تمر من خلالها إلى الحدود وتصل إلى غزة، نحن نحمي البلد وهناك في القانون الدولي ما يعرف بالحدود والجوار".

وأوضح في تصريحاته لـ"التحرير": "نحن نحدد هذه الحدود من جانبنا بالدول المجاورة، وصولا إلى حماية أمننا القومي من أية مخالفات على الحدود بيننا والدولة الوثيقة بنا أو مع من يتسللون ضدنا من هذا المكان".

وواصل: "نحن نحاول حماية أمننا وقد نحتاج إلى توسيع جديد نحن في حرب شرسة مع متغيرات في المنطقة، لا نعرف مستقبلها ننظر إلى الواقع، ونحاول التصدي لأية أمور قد تسبب عدم الاستقرار"، مشيرًا إلى أن منطقة الحدود حساسة لأنها مدخل للحماية والأمن في الداخل، ونقدم على هذا الإجراء في إطار كونه مشروعية وطنية وضرورة قصوى.

وأشار إلى أننا لسنا في إطار عملية تهجير، لكننا نحافظ على المواطنين الموجودين في منطقة رفح، ونوفر بدائل سكنية لهم حتى تكون حماية لهم وللدولة، لا ننقلهم من موطنهم حتى نوفر لهم أماكن سكنية ملائمة.