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«صناعة النواب» توافق على قانون التنمية الصناعية وتلغي إنشاء فروع بالخارج

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«صناعة النواب» توافق على قانون التنمية الصناعية وتلغي إنشاء فروع بالخارج «صناعة النواب» توافق على قانون التنمية الصناعية وتلغي إنشاء فروع بالخارج

التحرير

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وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير وآخرين، والخاص بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمكون من 37 مادة، وإحالته للجلسة العامة للمجلس لمناقشته.

واستعرض المستشار دربالة على دربالة المستشار القانونى للهيئة العامة للتنمية الصناعية بعض التعديلات المقترحة من جانب الهيئة، والتى كان أبرزها إلغاء أحد اختصاصات مجلس إدارة الهيئة بالمادة 10 من المشروع والمتعلق بإنشاء فروع للهيئة خارج بعد موافقة مجلس الوزراء.

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كما أوصى ممثل الهيئة بإجراء تعديل على المادة 11 من مشروع القانون والخاصة باعتبار أموال الهيئة أموالا عامة، ويكون التعديل بإضافة "لا يجوز الصرف منها فى غير الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها".

كانت باقى التعديلات تتعلق بالصياغة وبعيدة عن جوهر القانون، حيث أوصى بتعديل بنص المادة 20 والخاص بترحيل فائض الموازنة لكل سنة مالية إلى السنة المالية التالية.

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