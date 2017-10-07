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بعد تجديدها.. افتتاح مقابر الشهداء بالمنصورة الأسبوع الجاري

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مصراوي Masrawy

بعد تجديدها.. افتتاح مقابر الشهداء بالمنصورة الأسبوع الجاري

06:19 م السبت 07 أكتوبر 2017

بعد تجديدها.. افتتاح مقابر الشهداء بالمنصورة الأسبوع الجاري

افتتاح مقابر الشهداء بالمنصورة الأسبوع الجاري


الدقهلية - رامي القناوي:

أعلنت منال الغندور رئيس حي غرب المنصورة الأسبوع الجاري موعدًا لافتتاح عمليات إحلال وتجديد نُفذت بمقابر شهداء حربي 1967 و1973 في منطقة العيسوي بمدينة المنصورة، مضيفةً أن الافتتاح يحضره المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي، وعدد من قيادات القوات المسلحة.

وتحتضن مقابر العيسوي العشرات من أبناء محافظة الدقهلية الذين استشهدوا خلال حربي 67 و73، وكانت في السابق لا تحمل أسماء الشهداء المدفونين بها ولا يوجد عليها سوى لوحة رخام مكتوب عليها "مقابر الشهداء.. ولا تحسبن الذين قتلو في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون"، مهددة بالانهيار في أي لحظة.

وحصل حزب "المستقلين الجدد" على موافقة رئاسة حي غرب المنصورة والقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تطوير المقابر بما يليق برفات الشهداء الموجودة بها، حيث تتم أعمال التطوير تحت إشراف الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس حزب "المستقلين الجدد"، ومحيى عبد الحليم الزهيري أمين مساعد الحزب بالدقهلية وحي غرب المنصورة برئاسة المهندسة منال عطية.

وقال حمدي بلاط إنه جرت إزالة بياض المحارة القديم من المقابر وتجديده، كما جرى طلاء المقابر وتطوير واجهاتها بالحجر الفرعوني، وقلمت الأشجار المحيطة بها، كما رسم علم على جانبي الواجهة، وكذا تسوية الشارعين المحيطين بالمقابر، وزراعتهما بالأشجار.​

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