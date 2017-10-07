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أبوريدة يطالب الجماهير بالدعاء للمنتخب

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أبوريدة يطالب الجماهير بالدعاء للمنتخب أبوريدة يطالب الجماهير بالدعاء للمنتخب

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كتب: عبدالرحمن مصطفى

طالب هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على الوطني الأول، جماهير الكرة المصرية بتأجيل فرحتها إلى ما بعد مباراة منتخب بلادها مع منتخب الكونغو غدًا، داعيا الشعب المصري كله بالدعاء للمنتخب الوطني بتحقيق الفوز في هذه المباراة ليحتفلوا رسميًا بالتأهل إلى .

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كما طالب أبو ريدة جماهير الكرة المصرية التي ستحضر مباراة الغد أن تكون عونا لفريقها حتى يحقق الفوز بإذن الله دون تعجل أو تشكيل ضغط نفسي زائد على اللاعبين .

واختتم رئيس الاتحاد المصري بالتأكيد على أن جميع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني يملؤهم الحماس والإصرار والعزيمة لتحقيق حلم شعب غدا ان شاء الله.

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