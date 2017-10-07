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بعد تعادل غانا وأوغندا.. كوبر يطالب اللاعبين بتأجيل الفرحة

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بعد تعادل غانا وأوغندا.. كوبر يطالب اللاعبين بتأجيل الفرحة بعد تعادل غانا وأوغندا.. كوبر يطالب اللاعبين بتأجيل الفرحة

التحرير

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حذر الأرجنتيني هيكتور المدير الفني للمنتخب اللاعبين من الإفراط في الفرحة، بعد تعادل غانا مع أوغندا بدون أهداف، وأكد لهم أن لم يضمن الوصول للمونديال وعليه التركيز في لقاء الغد حتى يحسم الأمر رسميًا.

وقام مسؤلو الجبلاية بشراء عجل من أجل ذبحه داخل معسكر المنتخب بعد مباراة أوغندا وغانا التي أقيمت عصر اليوم.

وتعادل اليوم المنتخب الأوغندي مع نظيره الغاني بدون أهدجاف ليرتفع رصيد أوغندا إلى 8 نقاط في المركز الثاني بينما ارتفع رصيد غانا إلى 6 نقاط في المركز الثالث.

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ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الكونغولي مساء الأحد على استاد برج العرب ويحتل الفراعنة صدارة المجموعة بـ9 نقاط بينما يحتل الكونغو المركز الأخير برصيد نقطة واحدة ويحتاج المنتخب الوطني للفوز في لقاء الغد من أجل حسم التأهل لمونديال رسميًا.

 

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التحرير

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