طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة «مجدي وأبو الفتوح»

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أكد محمد اسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن أحمد مجدي لاعب الفريق سيخضع لفحص طبي غدًا للاطمئنان علي اصابته.

وأضاف أسامة، أن أحمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر للفريق، حصل علي راحة لمدة يومين بعد الاطمئنان على اصابته، مؤكدًا أنها كدمة خفيفة وتم علاجها بالأمس ولكن فضل الجهاز اراحته.

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ويستعد الزمالك لمُلاقاة طنطا في الجولة الخامسة من الدوري العام في الـ13 من شهر أكتوبر الجاري، ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول بـ8 نقاط خلف المُتصدر المقاولون برصيد 10 نقاط والمصري صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.