«التحرير» تكشف رد الفعل داخل معسكر المنتخب بعد تعادل غانا مع أوغندا

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

كشف محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن رد فعل المنتخب الوطني داخل المعسكر ببرج العرب بالإسكندرية، عقب تعادل غانا مع أوغندا، في الجولة الخامسة بالمجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وقال أبو الوفا، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن هناك حالة من الفرحة الكبيرة سيطرت على اللاعبين والجهاز الفني ومجلس إدارة اتحاد الكرة، بالإضافة لخالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة الذي شاهد المباراة معهم.

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وأضاف أبو الوفا، أن مجلس الاتحاد شاهد المباراة مع اللاعبين والجهاز الفني ووزير الرياضة، حيث أن مجلس الجبلاية أكد للاعبين والجهاز الفني على اقتراب تحقيق حلم الملايين بالتأهل للمونديال في حالة الفوز على الكونغو غدًا.

وشدد أبو الوفا أن اللحالة المعنوية لللاعبين والجهاز الفني مرتفعة وتعاهدوا خلال التجمع على تحقيق حلم الشعب المصري.

ويحتاج منتخبنا الوطني للفوز على الكونغو، في المباراة التي تقام غدًا الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، من أجل التأهل رسميًا لمونديال روسيا.