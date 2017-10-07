​ياسر حجازي رئيسًا للجامعة الألمانية في القاهرة

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الدكتور ياسر جمال حجازي سيخلف الدكتور محمود هاشم رئيس الجامعة السابق في رئاسة الجامعة، مؤكدا أن احتفالية تسليم وتسلم رئاسة الجامعة ترمز للعديد من المبادىء والقيم التي يجب أن تغرزها في الأجيال القادمة وأولها مبدأ تداول السلطة وهي لحظة تجمع بين انتهاء فترة عمل رئيس جامعة وتولى رئيس جديد.

وقال منصور - بكلمته خلال حفل تسليم وتسلم رئاسة الجامعة الذي أقيم اليوم-: إن الحفل يعكس قيمة الامتنان والاعتراف بكل ما أنجزه رئيس الجامعة الدكتور محمود هاشم وكذلك تأكيد استقلالية الجامعات بهيئاتها وإداراتها واستقلالها وسيادتها كمؤسسات لها قواعد وأنظمة خاصة بها.

وتابع رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أنه يتزامن مع هذا الاحتفال احتفال الجامعة بمرور 15 عاما على إنشاء الجامعة. مشيرا إلى أنها كجامعة قامت على سبع مبادىء، وهي الانفتاح والابتكار، الاحترام والعمل الجماعى، بحانب قيم المرونة والتنوع والاستجابة.

وقال: "التزمنا بهذه القيم، وهذا ما جعلنا أكبر مؤسسة تعليمية عابرة للحدود، حيث تمثل 42% من إجمالى مشروعات وبرامج التعليم العالي الألماني، خارج الحدود الألمانية فى جميع أنحاء العالم".

وأدى الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية الجديد، قسم رئاسة الجامعة أمام أعضاء مجلس الأمناء.

وجاء في القسم: "أتعهد بصفتى حاملاً لكافة حقوق وامتيازات رئاسة الجامعة الألمانية بالقاهرة، الممنوحة من مجلس الأمناء، بالالتزام بما فيه صالح الجامعة الألمانية ومجتمعها مسترشدًا فى ذلك بقيم الجامعة الألمانية السبع وهم الانفتاح على الآخرين، تشجيع الابتكار، احترام الجميع، الالتزام بالحقيقة، العمل الجماعى، المرونة والاستجابة للمتغيرات، احترام التعددية، ملتزما فى ذلك برسالة الجامعة الألمانية وفلسفتها وبالحفاظ على سيادتها واستقلاليتها والتى تكلفها وتضمنها الدساتير الدولية والأعراف الجامعية، وبالعمل على تحقيق رؤية الجامعة الألمانية وأن أبذل قصارى جهدى".