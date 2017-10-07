أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

غدًا.. إحياء الذكرى الـ85 لرحيل أمير الشعراء أحمد شوقي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

غدًا.. إحياء الذكرى الـ85 لرحيل أمير الشعراء أحمد شوقي

06:07 م السبت 07 أكتوبر 2017

غدًا.. إحياء الذكرى الـ85 لرحيل أمير الشعراء أحمد شوقي

أمير الشعراء أحمد شوقي

القاهرة- أ ش أ:

يقيم بيت الشعر العربي في (بيت الست وسيلة)، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، وإحياء الذكري الخامسة والثمانين لرحيل أمير الشعراء أحمد شوقي، في السابعة من مساء غد.

ويشارك في الصالون، الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، الدكتور أحمد درويش، الدكتور محمد حسن عبد الله، الدكتور حسن طلب، الشاعرة رنا العزام، ويديره الشاعر السماح عبد الله.

من جهة ثانية، يقيم بيت العود العربي، "ببيت الهراوي"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بعد غد، حفلا للفنان محمد يحي، في الثامنة من مساء.

ويقدم الفنان محمد يحيى عددا من المقطوعات الموسيقي العالمية علي آلة الساز، وكذلك مقطوعات موسيقية من أغاني أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، فيروز، نصير شمة.

يذكر أن الفنان محمد يحيى خريج بيت العود العربي، كما تخرج من معهد الموسيقي العربية قسم عود، وشارك في العديد من الحفلات داخل وخارجها.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مناقشة "أيام من حياتي" بالمجلس الأعلى للثقافة اليوم

    أخبار

  • مصر تحصل على المركز الثالث في مسابقة "أمير الشعراء"

    أخبار

  • "الوزراء" يسلم التعبئة والإحصاء دليل التصنيف المهني المصري لعام 2017

    أخبار

إعلان

dbd29c5f7b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة