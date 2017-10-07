غدًا.. إحياء الذكرى الـ85 لرحيل أمير الشعراء أحمد شوقي

القاهرة- أ ش أ:

يقيم بيت الشعر العربي في (بيت الست وسيلة)، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، وإحياء الذكري الخامسة والثمانين لرحيل أمير الشعراء أحمد شوقي، في السابعة من مساء غد.

ويشارك في الصالون، الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، الدكتور أحمد درويش، الدكتور محمد حسن عبد الله، الدكتور حسن طلب، الشاعرة رنا العزام، ويديره الشاعر السماح عبد الله.

من جهة ثانية، يقيم بيت العود العربي، "ببيت الهراوي"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بعد غد، حفلا للفنان محمد يحي، في الثامنة من مساء.

ويقدم الفنان محمد يحيى عددا من المقطوعات الموسيقي العالمية علي آلة الساز، وكذلك مقطوعات موسيقية من أغاني أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، فيروز، نصير شمة.

يذكر أن الفنان محمد يحيى خريج بيت العود العربي، كما تخرج من معهد الموسيقي العربية قسم عود، وشارك في العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها.