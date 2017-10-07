محمد صلاح ضمن أفضل 11 لاعبا في «البريميرليج»

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اختار موقع «جول» العالمي، الدولي المصرى محمد صلاح المُحترف في صفوف ليفربول ضمن التشكيل الأفضل للدوري الإنجليزي حتى الآن بعد مرور 7 جولات على عُمر المُسابقة.

وتألق محمد الصلاح مع الريدز هذا الموسم، مُحرزًا 4 أهداف، كما ساهم في صناعة هدفين لزملائه، ليُسهم في 6 أهداف من إجمالي 13 هدفًا أحرزهم الفريق بنسبة تقترب من 50%، ليُساعدهم في احتلال المركز السابع بـ12 نقطة، بفارق نقطتين عن توتنهام الثالث في جدول الترتيب.

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وجاء التشكيل كالتالي..

حراسة المرمى: دي خيا (مانشستر يونايتد)

خط الدفاع: ازبيلكوتا (تشيلسي)، اريك بايلي (مانشستر يونايتد)، جونز (مانشستر يونايتد)، ديفيس (توتنهام)

خط الوسط: ماتيتش (مانشستر يونايتد)، دي بروين (مانشستر سيتي)،سترلينج (مانشستر سيتي)، محمد صلاح (ليفربول)

خط الهجوم: هاري كين (توتنهام)، لوكاكو (مانشستر يونايتد)