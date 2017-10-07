إصابات واعتقال شخص في حادث دهس وسط لندن

(مصرواي):

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء أن حادث دهس وقع خارج المتحف الطبيعي في العاصمة البريطانية لندن، أصيب جرائه عدد من الأشخاص.

كما أعلنت الشرطة البريطانية أن عددا من المارة أصيبوا قرب متحف التاريخ الطبيعي في المدينة، واحتجز رجل في الموقع بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن سيارة اعتلت الرصيف خارج المتحف الذي يرتاده سائحون أيضاً، وذلك حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.

وأظهرت الصور الأولى لحادثة الدهس وسط لندن، احتجاز الشرطة البريطانية لشخص مشتبه به.

ووقع في بريطانيا سلسلة من الهجمات خلال الشهور الأخيرة، قتل فيها 35 شخصا على أيدي مسلحين في لندن ومانشستر، بينما قتل رجل شخصا وأصاب آخرين عندما دهس بسيارته حشدا من المصلين أمام مسجد في لندن.