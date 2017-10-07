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إصابات واعتقال شخص في حادث دهس وسط لندن

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مصراوي Masrawy

إصابات واعتقال شخص في حادث دهس وسط لندن

05:33 م السبت 07 أكتوبر 2017

إصابات واعتقال شخص في حادث دهس وسط لندن

حادث دهس بلندن

(مصرواي):

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء أن حادث دهس وقع خارج المتحف الطبيعي في العاصمة البريطانية لندن، أصيب جرائه عدد من الأشخاص.

كما أعلنت الشرطة البريطانية أن عددا من المارة أصيبوا قرب متحف التاريخ الطبيعي في المدينة، واحتجز رجل في الموقع بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن سيارة اعتلت الرصيف خارج المتحف الذي يرتاده سائحون أيضاً، وذلك حسبما ذكرت قناة "العربية" .

وأظهرت الصور الأولى لحادثة الدهس وسط لندن، احتجاز الشرطة البريطانية لشخص مشتبه به.

ووقع في بريطانيا سلسلة من الهجمات خلال الشهور الأخيرة، قتل فيها 35 شخصا على أيدي مسلحين في لندن ومانشستر، بينما قتل رجل شخصا وأصاب آخرين عندما دهس بسيارته حشدا من المصلين أمام مسجد في لندن.

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مصراوي Masrawy

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