أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

روحاني: لا ترامب ولا عشرات من أمثاله يستطيعون إعادة الاتفاق النووي للوراء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

روحاني: لا ولا عشرات من أمثاله يستطيعون إعادة الاتفاق النووي للوراء

05:31 م السبت 07 أكتوبر 2017

روحاني: لا ترامب ولا عشرات من أمثاله يستطيعون إعادة الاتفاق النووي للوراء

روحاني

طهران - (د ب أ):

أثنى الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت على الاتفاق النووي الذي توصلت بلاده إليه مع قوى عالمية عام 2015، قائلا إن عشرة من أمثال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكنهم إعادة الاتفاق النووي إلى الوراء.

وقال روحاني في كلمة ألقاها بجامعة طهران: "لا ترامب ولا عشرات من أمثاله يستطيعون إعادة مزايا الاتفاق التي لا رجعة فيها إلى الوراء".

يذكر أن الاتفاقية نصت على تخلي إيران عن تطوير أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، وقد شهد كل الموقعين على الاتفاقية حتى الآن، بما فيهم الولايات المتحدة، بالتزام إيران بالاتفاقية التي رأى ترامب أنها أسوأ اتفاقية أبرمتها بلاده في أي وقت.

ويتعين على الأمريكية إخطار الكونجرس كل ثلاثة أشهر بمدى التزام إيران بشروط الاتفاقية، وكشفت تقارير إعلامية أن ترامب يعتزم اتهام إيران في الأسبوع المقبل بعدم الالتزام ببنود الاتفاقية.

وفي هذه الحالة ستبدأ مهلة من 60 يوما يتعين على مجلس الشيوخ الأمريكي في هذه المدة البت في إعادة فرض عقوبات على إيران، وفي حال اتخاذ مثل هذه الخطوة سيكون ذلك بمثابة إلغاء للاتفاقية النووية، غير أنه ليس من المؤكد توافر أغلبية تؤيد هذه الخطوة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز مؤخرا إن الرئيس اتخذ قرارا بشأن الاتفاق النووي وسيعلن عنه "في الوقت المناسب"، مشيرة إلى أن تركيزه ينصب على استراتيجية شاملة حول كيفية التعامل مع إيران.

وأضافت: "أعتقد أنكم ستشاهدون هذا الأمر في وقت قصير، وستكون استراتيجية شاملة مع فريق موحد خلفه لدعم هذا الجهد".

واشتكى ترامب بشدة من ذلك الاتفاق خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، ووصفه خلال كلمة له بالجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي بأنه "أحد أسوأ الاتفاقات" التي تعد الولايات المتحدة طرفا فيها.

وتقول التقارير إلى إن ترامب سيعلن عن ذلك في خطاب في 12 تشرين أول/أكتوبر، غير أنها أشارت أيضا إلى أن الخطط غير مكتملة حتى الآن ويمكن أن تتغير.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كيري يهاجم ترامب في واشنطن بوست: الاتفاق النووي ليس لعبة في يدك

    أخبار

  • ظريف: نملك خيارات عدة في حال انتهاك أمريكا للاتفاق النووي

    أخبار

  • ظريف: نملك خيارات عدة في حال انتهاك أمريكا للاتفاق النووي

    أخبار

  • إيران تنفي صحة تقارير إعلامية تزعم بوجود تفاوض بشأن برنامجها الصاروخي

    أخبار

إعلان

3bc8140ece.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان