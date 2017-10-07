روحاني: لا ترامب ولا عشرات من أمثاله يستطيعون إعادة الاتفاق النووي للوراء

طهران - (د ب أ):

أثنى الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت على الاتفاق النووي الذي توصلت بلاده إليه مع قوى عالمية عام 2015، قائلا إن عشرة من أمثال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكنهم إعادة الاتفاق النووي إلى الوراء.

وقال روحاني في كلمة ألقاها بجامعة طهران: "لا ترامب ولا عشرات من أمثاله يستطيعون إعادة مزايا الاتفاق التي لا رجعة فيها إلى الوراء".

يذكر أن الاتفاقية نصت على تخلي إيران عن تطوير أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، وقد شهد كل الموقعين على الاتفاقية حتى الآن، بما فيهم الولايات المتحدة، بالتزام إيران بالاتفاقية التي رأى ترامب أنها أسوأ اتفاقية أبرمتها بلاده في أي وقت.

ويتعين على الحكومة الأمريكية إخطار الكونجرس كل ثلاثة أشهر بمدى التزام إيران بشروط الاتفاقية، وكشفت تقارير إعلامية أن ترامب يعتزم اتهام إيران في الأسبوع المقبل بعدم الالتزام ببنود الاتفاقية.

وفي هذه الحالة ستبدأ مهلة من 60 يوما يتعين على مجلس الشيوخ الأمريكي في هذه المدة البت في إعادة فرض عقوبات على إيران، وفي حال اتخاذ مثل هذه الخطوة سيكون ذلك بمثابة إلغاء للاتفاقية النووية، غير أنه ليس من المؤكد توافر أغلبية تؤيد هذه الخطوة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز مؤخرا إن الرئيس اتخذ قرارا بشأن الاتفاق النووي وسيعلن عنه "في الوقت المناسب"، مشيرة إلى أن تركيزه ينصب على استراتيجية شاملة حول كيفية التعامل مع إيران.

وأضافت: "أعتقد أنكم ستشاهدون هذا الأمر في وقت قصير، وستكون استراتيجية شاملة مع فريق موحد خلفه لدعم هذا الجهد".

واشتكى ترامب بشدة من ذلك الاتفاق خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، ووصفه خلال كلمة له بالجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي بأنه "أحد أسوأ الاتفاقات" التي تعد الولايات المتحدة طرفا فيها.

وتقول التقارير الإخبارية إلى إن ترامب سيعلن عن ذلك في خطاب في 12 تشرين أول/أكتوبر، غير أنها أشارت أيضا إلى أن الخطط غير مكتملة حتى الآن ويمكن أن تتغير.