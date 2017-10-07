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بعد شكاوى أهالي البحيرة من ارتفاع "السحابة السوداء".. "البيئة" تدفع بفرق تفتيش

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مصراوي Masrawy

بعد شكاوى أهالي البحيرة من ارتفاع "السحابة السوداء".. "البيئة" تدفع بفرق تفتيش

05:53 م السبت 07 أكتوبر 2017

شكاوى أهالي البحيرة من ارتفاع السحابة السوداء

كتبت- مادي غيث:

دفعت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي بالبحيرة، بـ7 محاور تفتيش للمرور الميداني بكافة أنحاء المركز، وذلك بالتعاون مع رئاسة مجلس مدينة الدلنجات ومديرية الزراعة، وذلك بعد رصد الوزارة لتعدد الشكاوى الواردة حول عدم التزام بعض المزارعين وقيامهم بحرق المخلفات الزراعية فى أماكن متفرقة.

وعقد المهندس سعد زامل، مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة، اجتماعًا تنسيقياً بحضور الدكتور فايز رزق، مدير الاداره الزراعية بالدلنجات، والمهندس محمود المصري، نائب رئيس مدينة الدلنجات، والمهندس أحمد عشبة، مدير الإرشاد الزراعي بالإصلاح، والمهندس رفعت الوكيل، مدير عام الشئون الزراعية بالإصلاح الزراعي ومديرى الجمعيات الزراعية للإصلاح، لمناقشة معوقات تطبيق منظومة مواجهة "السحابة السوداء" بمركز الدلنجات وكيفية العمل على تضافر الجهود للسيطرة على أعمال الحرق من خلال تعبئة كافة الجمعيات الزراعية "ائتمان – إصلاح" لمساندة أعمال المحاور المنتشرة بالمركز.

وشكل الجهاز، لجنة من البيئة والزراعة ومجلس مدينة الدلنجات للمرور الميداني على عزبة ادريس تبع "البراهمة - قمحة" لتوعية المواطنين بأضرار حرق قش أرز وطرق الاستفادة منه عن طريق عمل كومات سماد وعلف، بالإضافة إلى المرور على زمام جمعية البستان.

وأسفرت أعمال اللجان عن تحرير 83 محضر بمركز الدلنجات خلال يومين فقط ليصل إجمالي المحاضر على مستوى المحافظة "564" حتى اليوم الخامس من شهر أكتوبر لعام 2017.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن شكاوى المواطنين ومشاركتهم في رصد مخالفات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والإبلاغ عنها من أهم آليات مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء، والتي تعكس مدى وعي المواطنين بأضرار الحرق وبأهمية دورهم في مساندة الجهات المعنية للتصدي للمخالفين.

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